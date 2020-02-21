У пассажирки поезда "Киев-Москва" заподозрили коронавирус

Ее сняли с поезда и направили в инфекционную больницу, а остальных пассажиров - на карантин.

В поезде, следовавшем из Киева в Москву, у одной из пассажирок заподозрили коронавирус.

Как сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на руководителя управления Роспотребнадзора по Брянской области Людмилу Трапезникову, речь идет о гражданке Китая. У нее зафиксировали высокую температуру, чего направили в инфекционную больницу Брянска.

По словам чиновницы, остальных пассажиров вагона, в котором ехала китаянка с температурой 38 градусов, направили на карантин в Брянскую городскую больницу.

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Детальную информацию об инциденте намерены обнародовать в течение дня.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 21 февраля количество пациентов, которых удалось вылечить от нового типа коронавируса, в мире выросло до 18 515 человек.