В Южной Корее зафиксирована первая смерть от коронавируса

За один день количество инфицированных в Южной Корее увеличилось вдвое.

В Южной Корее зарегистрирован первый случай смерти больного, зараженного коронавирусом.

Об этом в четверг, 20 февраля, сообщило агентство Yonhap.

О смерти пациента заявили в Центре контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения Республики Корея.

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При этом за один день количество инфицированных в стране увеличилось вдвое. Таким образом, в Южной Корее находится 104 человека, заболевших коронавирусом.

Большинство новых случаев произошло в юго-восточном городе Тэгу. Мэр города призвал 2,5 миллиона человек воздержаться от выхода на улицу, чтобы остановить распространение вируса.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.