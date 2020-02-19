Врач составила список вызывающих рак продуктов

Во избежание онкологических заболеваний людям нужно придерживаться сбалансированной диеты.

Специалист Центра онкологии в Гамбурге Антония Бейтцен-Хейнеке рассказала, от каких продуктов лучше всего отказаться для профилактики рака.

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Чтобы предотвратить развитие рака, в рационе должно быть много продуктов с высоким содержанием клетчатки, пишет Focus.de.

А вот употребление красного мяса в пищу лучше снизить до одного-двух раз в неделю, поскольку ученые зафиксировали связь этой пищевой привычки с развитием рака толстой кишки.

Кроме того, Бейтцен-Хейнеке порекомендовала отказаться от сахара, особенно сладких напитков. Заменить их можно несладким чаем или водой.

Ранее эксперты MedikForum составили перечень продуктов, представляющих угрозу нашему здоровью.