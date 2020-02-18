Эксперты назвали пять эффективных способов похудеть

Силовые тренировки два-три раза в неделю - эффективный способ повысить метаболизм, нарастить и укрепить мышцы.

Многие думают, что для эффективного похудения достаточно заниматься спортом, но простые изменения в образе жизни способны творить чудеса.

Об этом рассказали немецкие диетологи, говорится в материале журнала Fit for fun.

1. Сократите калорийность потребляемой пищи хотя бы на 150-300 кКал.

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2. Употребляйте здоровые жиры и постный белок. Введите в рацион орехи, авокадо, оливковое масло, рыбу с высоким содержанием жира. Среди белковых продуктов - яйца, бобовые, творог с низким содержанием жира.

3. Употребляйте сложные углеводы - гречку, киноа, цельное зерно.

4. Силовые тренировки два-три раза в неделю - эффективный способ повысить метаболизм, нарастить и укрепить мышцы.

5. Высыпайтесь, ведь недостаток сна вызывает выброс гормона стресса кортизола, а вследствие - переедание.

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