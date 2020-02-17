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Коронавирус из Китая: жителям провинции Хубэй запретили выходить из дома

08:55, 17 февраля 2020
Зарубежные новости
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REUTERS

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Об этом сообщает South China Morning Post.

Таким образом около 200 тысяч сельских общин с 24 миллионами человек оказались в изоляции.

Также в регионе вступил запрет на игру в маджонг и карты, а движение транспорта разрешено только для автомобилей полиции, скорой помощи и других экстренных служб.

За нарушение запрета на выход на улицу граждан могут задержать на срок до десяти суток.

Как сообщал УНИАН, по итогам 17 февраля в Китае зафиксировано 70 548 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, от болезни скончались 1770 человек

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