Коронавирус из Китая: жителям провинции Хубэй запретили выходить из дома

В регионе также вступил запрет на игру в маджонг и карты.

Жителям китайской провинции Хубэй из-за коронавируса Covid-19 разрешили выходить из дома по выходным только в крайних случаях.

Читайте такжеЧисло смертей от коронавируса в Китае снижается третий день подряд

Об этом сообщает South China Morning Post.

Таким образом около 200 тысяч сельских общин с 24 миллионами человек оказались в изоляции.

Также в регионе вступил запрет на игру в маджонг и карты, а движение транспорта разрешено только для автомобилей полиции, скорой помощи и других экстренных служб.

За нарушение запрета на выход на улицу граждан могут задержать на срок до десяти суток.

Как сообщал УНИАН, по итогам 17 февраля в Китае зафиксировано 70 548 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, от болезни скончались 1770 человек.