Коронавирус из Китая: жителям провинции Хубэй запретили выходить из дома
08:55, 17 февраля 2020Зарубежные новости
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В регионе также вступил запрет на игру в маджонг и карты.
REUTERS
Жителям китайской провинции Хубэй из-за коронавируса Covid-19 разрешили выходить из дома по выходным только в крайних случаях.
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Об этом сообщает South China Morning Post.
Таким образом около 200 тысяч сельских общин с 24 миллионами человек оказались в изоляции.
Также в регионе вступил запрет на игру в маджонг и карты, а движение транспорта разрешено только для автомобилей полиции, скорой помощи и других экстренных служб.
За нарушение запрета на выход на улицу граждан могут задержать на срок до десяти суток.
Как сообщал УНИАН, по итогам 17 февраля в Китае зафиксировано 70 548 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, от болезни скончались 1770 человек.
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