На круизном лайнере Diamond Princess выявили еще 44 случая заболевания коронавирусом

Всего в Японии зафиксировано 247 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа.

На судне Diamond Princess, которое закрыто на карантин в японском порту Йокогама, инфицирование коронавирусом нового типа подтвердилось еще у 44 человек.

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Как сообщает Associated Press, таким образом к настоящему моменту инфекция подтвердилась у 218 человек на борту. Всего в Японии зафиксировано 247 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа.

Напомним, судно Diamond Princess находится на карантине в Японии с 4 февраля. Минздрав Японии принял такое решение после того, как у одного из больных на корабле выявили коронавирусную инфекцию 2019-nCoV (СOVID 19).

Всего на судне 3 тыс. 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 тыс. 700 - пассажиры. На борту находятся и 25 граждан Украины - все члены экипажа. У двух украинцев на лайнере выявили инфекцию. Сейчас они находятся в больнице, их состояние удовлетворительное.