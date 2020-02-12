"Хоть в пещеру поселите нас": украинцы в Китае умоляют власть об эвакуации (видео)
14:04, 12 февраля 2020Зарубежные новости
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По меньшей мере полсотни граждан Украины сейчас находятся в Ухане, где бушует коронавирус.
Как описывают жизнь украинцы в Ухане, где бушует коронавирус: эксклюзивные кадры ТСН
В столице китайской провинции Хубэй Ухане по меньшей мере полсотни украинцев ждут эвакуации, которую опять отложили.
Читайте такжеВ ВОЗ рассказали, когда появятся лекарства от коронавируса COVID-19Об этом говорится в сюжете ТСН.
В частности, двое украинских спортсменов приехали в Китай работать тренерами, теперь же мечтают о возвращении домой.
«Мы уже были уверены, что уедем, что все будет хорошо...», – признался один из них.
Не может дождаться эвакуации из Уханя и украинская модель Александра Волкова. Девушка просит правительство вывезти ее и говорит, что готова к любому карантину: «Хоть в пещеру поселите нас!».
Ранее УНИАН сообщал, что количество умерших в результате заражения новым коронавирусом COVID-19 в Китае достигло 1 113 человек.
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