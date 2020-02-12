"Хоть в пещеру поселите нас": украинцы в Китае умоляют власть об эвакуации (видео)

По меньшей мере полсотни граждан Украины сейчас находятся в Ухане, где бушует коронавирус.

В столице китайской провинции Хубэй Ухане по меньшей мере полсотни украинцев ждут эвакуации, которую опять отложили.

Читайте такжеВ ВОЗ рассказали, когда появятся лекарства от коронавируса COVID-19Об этом говорится в сюжете ТСН.

В частности, двое украинских спортсменов приехали в Китай работать тренерами, теперь же мечтают о возвращении домой.

«Мы уже были уверены, что уедем, что все будет хорошо...», – признался один из них.

Не может дождаться эвакуации из Уханя и украинская модель Александра Волкова. Девушка просит правительство вывезти ее и говорит, что готова к любому карантину: «Хоть в пещеру поселите нас!».

Ранее УНИАН сообщал, что количество умерших в результате заражения новым коронавирусом COVID-19 в Китае достигло 1 113 человек.