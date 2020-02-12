Возросло число жертв вируса-убийцы из Китая (видео)

Подавляющее большинство новых летальных случаев - 94 - приходится на провинцию Хубэй, где находится город Ухань.

Количество скончавшихся в результате заражения новым коронавирусом COVID-19 в Китае достигло 1 113 человек.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Госкомитет здравоохранения КНР. За день оно увеличилось на 97 человек.

Подавляющее большинство новых летальных случаев - 94 - приходится на провинцию Хубэй, где находится город Ухань, который является эпицентром распространения коронавируса

По состоянию на полночь 11 февраля в различных провинциях Китая выявлены случаи заражения пневмонией у 44 653 человек (прирост за сутки 2 015 случаев, их них 1 638 в Хубейе). 38 800 человек болеют в настоящий момент, 8 200 находятся в тяжелом состоянии. Число выписанных из больниц составило 4 700 человек.

За пределами материкового Китая коронавирус унес жизни двух человек. Один человек скончался в Гонконге, еще один - на Филиппинах. На сегодняшний день, помимо КНР, более 400 случаев заражения коронавирусом выявлены еще в 25 странах.

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Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

11 февраля министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине пять человек проверяют на инфицирование коронавирусом, в основном это лица, которые приехали из Китая.

ВОЗ дала название новому коронавирусу COVID-19.