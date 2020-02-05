Ученые доказали смертельную опасность мяса

В исследование были включены данные о 29 тыс. 682 человек.

Американские ученые доказали, что употребление мяса повышает риск развития смертельно опасных заболеваний.

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Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!. В исследование были включены данные о 29 тыс. 682 человек, средний возраст которых составлял 53,7 года. 44,4 % участников - мужчины. Данные о рационе предоставили сами добровольцы.

Исследователи выяснили, что употребление в неделю двух порций красного и обработанного мяса (в том числе птицы, но не рыбы) связано с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 3-7%.

При этом употребление в пищу двух порций красного или обработанного мяса (исключая птицу и рыбу) также связано с повышением риска смерти на 3%.

Ранее были названы восемь самых опасных для здоровья продуктов. Среди них - сырая вода, свежая мука, «готовые к употреблению» овощи и фрукты, ростки семян, сырое мясо, устрицы, сырые яйца, свежие соки и молоко.