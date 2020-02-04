Названы лучшие продукты для укрепления иммунной системы

В перечень этих продуктов вошли шпинат, морковь, рыба, семена, картофель и капуста.

Зима - самое время укреплять иммунную систему.

И сделать это можно при помощи ряда продуктов, рассказала Focus.de рассказала немецкий диетолог Ева-Мария Фом Брух.

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Шпинат - прекрасный продукт, богатый витамином А. В нем также много железа.

Морковь, кроме витамина С, также содержит много каротиноидов. Они оказывают антиоксидантное действие.

В рыбе, как известно, присутствуют витамины группы В, цинк, селен.

Орехи и семена содержат витамин Е, цинк, селен и медь.

Капуста зимой обеспечивает наш организм витаминами А и С, а также селеном.

В картофеле содержатся калий и витамин С.

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