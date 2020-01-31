Смертельный коронавирус добрался до Британии

Оба зараженных - члены одной семьи.

В Великобритании зафиксировали два случая заражения новым коронавирусом.

Об этом сообщает BBC, ссылаясь на главного врача Британии.

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Оба зараженных - члены одной семьи, они получают специализированную медицинскую помощь.

Подробностей о том, кто эти люди и как их лечат – нет.

Профессор Крис Витти, главный врач Англии, сказал: "Национальная служба здравоохранения чрезвычайно хорошо подготовлена и привыкла к управлению инфекциями, и мы уже быстро работаем над выявлением любых контактов, которые были у пациентов, чтобы предотвратить дальнейшее распространение".

"Мы готовились к случаям нового коронавируса в Великобритании, и у нас есть надежные меры борьбы с инфекцией, чтобы немедленно реагировать", - добавил он.

Витти заявил, что Великобритания тесно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения и международным сообществом, "чтобы гарантировать, что мы готовы ко всем возможным ситуациям".

Как сообщал УНИАН, всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба. При этом ВОЗ не рекомендует вводить ограничения на передвижение товаров и людей в связи с вирусом.