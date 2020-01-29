Коронавирус из Китая добрался до ОАЭ: выявлен первый случай заражения

Инфекция зафиксирована у одного из членов семьи, прибывшей из китайского города Ухань.

Первый случай заболевания смертельным коронавирусом 2019 nCoV, который пришел из Китая, зафиксирован в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом сообщает Эмиратское агентство новостей со ссылкой на заявление министерства здравоохранения ОАЭ.

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В министерстве не уточнили, где и у кого обнаружен коронавирус, отметив лишь, что инфекция зафиксирована у одного из членов семьи, прибывших из китайского города Ухань.

Состояние здоровья больного, добавили в ведомстве, стабильное, инфицированный человек находится под медицинским наблюдением.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Его инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Коронавирус распространился на ряд стран. Его диагностировали в Австралии, Канаде, Франции, Гонконге, Макао, Малайзии, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Таиланде, США и Вьетнаме и Камбодже.

По состоянию на 29 января количество жертв опасного коронавируса в Китае возросло до 132 человек. В целом вирусом 2019 nCoV уже инфицированы 6 049 человек.