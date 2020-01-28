Китайский коронавирус добрался до Германии: зафиксирован первый случай заболевания

Инфицированный мужчина изолирован и находится под наблюдением. Медики оценивают его состояние как стабильное.

Первый случай заболевания китайским коронавирусом 2019 nCoV подтвердился в Германии.

Об этом сообщает DW со ссылкой на Министерство здравоохранения немецкой федеральной земли Бавария.

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Отмечается, что коронавирус был обнаружен у мужчины из района Штарнберг. В настоящее время он находится под наблюдением и изолирован. Медики оценивают его состояние как стабильное.

Людей, с которыми мужчина находился в тесном контакте, проинформировали о симптомах, мерах и путях передачи инфекции.

Специалисты Института имени Роберта Коха считают низким риск заражения для других жителей Баварии.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Его инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Коронавирус распространился на ряд стран. Его диагностировали в Австралии, Канаде, Франции, Гонконге, Макао, Малайзии, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Таиланде, США и Вьетнаме и Камбодже.

В Китае количество жертв коронавирус 2019 nCoV увеличилось до 106 человек. Еще более 4500 жителей Китая инфицированные коронавирусом.