ВОЗ повысила глобальный уровень риска распространения нового коронавируса

Ранее в докладах угроза на мировом уровне оценивалась как "умеренная".

ВОЗ объявила о повышении риска распространения на глобальном уровне зафиксированного в Китае коронавируса 2019-nCoV, в результате которого умерло уже более 80 человек.

Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения, обнародованном в понедельник, 27 января, передает lb.ua.

"Очень высокий уровень угрозы - в Китае, высокий - на региональном уровне, высокий - на мировом", - сказано в сообщении.

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До этого в докладах угроза на мировом уровне оценивалась как "умеренная". Однако в ВОЗ указали на то, что в предыдущих версиях была допущена ошибка формулировки, а теперь ее исправили.

Вместе с тем, исправление глобальной оценки риска не означает объявление международной чрезвычайной ситуации из-за распространения вируса.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.