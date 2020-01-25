Австралия и Малайзия подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили в конце декабря 2019 года

Австралия подтвердила свой первый случай заболевания смертельным коронавирусом.

Об этом сообщает REUTERS.

По словам представителей власти, больным оказался 50-летний житель китайского города Ухань, где впервые и обнаружили вспышку болезни. Сейчас мужчину изолировали и обследуют.

Читайте такжеСмертельный коронавирус из Китая: во Франции подтвердили два случая заболевания

В то же время в штате Новый Южный Уэлс чиновники заявили, что имеют несколько угроз на коронавирус.

Первые случаи заболевания китайским вирусом подтвердили и в Малайзии. В стране заявили о трех случаях, связанных с 66-летним мужчиной, который дал положительный результат на болезнь.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

24 января было закрыто 13 китайских городов из-за смертельного вируса. В данный момент известно о 26 случаях смерти у больных коронавирусом. Общее количество зараженных превысило 830.