Смертельный коронавирус из Китая: во Франции подтвердили два случая заболевания

В Минздраве не исключают, что число заболевших может быть больше.

Смертельный коронавирус из Китая добрался до Западной Европы.

Как сообщает DW, два первых случая заболевания официально подтвердили в Министерстве здравоохранения Франции. Сообщается, что одного пациента госпитализировали в Париже, а второго - в Бордо.

На специально созванной пресс-конференции глава французского Минздрава Аньес Бюзен сообщила, что не исключает вероятности обнаружения в стране других инфицированных опасным заболеванием.

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Сегодня министр здравоохранения Укаины Зоряна Скалецкая сообщила, что в стране с подозрением на коронавирус госпитализировали трех человек. Два случая заболевания на китайский вирус не подтвердили, еще один – исследуют.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

По состоянию на 10:00 по киевскому времени закрыты 13 китайских городов из-за смертельного вируса. В данный момент известно о 26 случаях смерти у больных коронавирусом. Общее количество зараженных уже превысило 830.