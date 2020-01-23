Китай закрыл второй город из-за смертельного коронавируса
Власти города Хуанган закрыли выездное автомобильное и железнодорожное сообщение из-за распространения коронавируса нового типа.
Об этом пишет BNO News со ссылкой на заявление муниципальной администрации.
Читайте такжеВозросло число жертв нового коронавируса в Китае
Город расположен в провинции Хубэй рядом с 11-миллионным Уханем, где была зафиксирована вспышка болезни.
С полуночи 23 января в Хуангане прекращена работа автобусов и поездов, закрыты культурные объекты. Все авто, которые въезжают или выезжают из города, проверяют.
Власти рекомендовали жителям не покидать Хуанган.
Ранее китайские власти ограничили возможность выезда из китайского города Ухань в попытке сдержать распространение нового смертельно опасного коронавируса.
О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили в конце декабря. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Уже официально подтверждено, что вирус передается от человека к человеку.
Как сообщал УНИАН, количество погибших от коронавируса в Китае, по последним данным, возросло до 25 человек.