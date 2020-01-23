Китай закрыл второй город из-за смертельного коронавируса

Это город с населением примерно 7,5 млн человек.

Власти города Хуанган закрыли выездное автомобильное и железнодорожное сообщение из-за распространения коронавируса нового типа.

Об этом пишет BNO News со ссылкой на заявление муниципальной администрации.

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Город расположен в провинции Хубэй рядом с 11-миллионным Уханем, где была зафиксирована вспышка болезни.

С полуночи 23 января в Хуангане прекращена работа автобусов и поездов, закрыты культурные объекты. Все авто, которые въезжают или выезжают из города, проверяют.

Власти рекомендовали жителям не покидать Хуанган.

Ранее китайские власти ограничили возможность выезда из китайского города Ухань в попытке сдержать распространение нового смертельно опасного коронавируса.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили в конце декабря. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Уже официально подтверждено, что вирус передается от человека к человеку.

Как сообщал УНИАН, количество погибших от коронавируса в Китае, по последним данным, возросло до 25 человек.