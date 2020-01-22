Коронавирус подобрался к границам Украины: с подозрением на смертоносный недуг госпитализировали россиянина

Число погибших от коронавируса в Китае, по последним данным, увеличилось до 9 человек. В то же время число инфицированных увеличилось до 473 человек.

В России с подозрением на коронавирус госпитализировали двух пассажиров, прибывших из Китая.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash и петербургское издание Фонтанка.

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Известно, что один пассажир госпитализирован в Москве. Мужчина летел рейсом Таиланд-Шереметьево. В салоне самолета мужчине стало плохо. На выходе у всех пассажиров измерили температуру, а больного забрали медики.

Другого россиянина госпитализировали из аэропорта Петербурга. По информации СМИ, у мужчины повысилась температура. Россиянина выводили через служебный вход слева от терминала. Впрочем, подтвержденного диагноза пока нет.

В то же время администрация российского аэропорта "Шереметьево" уточнила, что госпитализированным пассажиром в Москве оказался гражданин Канады. Медики диагностировали у него пищевое отравление.

Напомним, число погибших от коронавируса в Китае, по последним данным, увеличилось до 9 человек. В то же время число инфицированных увеличилось до 473 человек.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили в конце декабря. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.