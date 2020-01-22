В России пассажирку из Китая госпитализировали из аэропорта из-за подозрения на коронавирус

Вроде бы диагноз не подтвердили, но это неточная информация, сообщили в аэропорту.

Из аэропорта российского Хабаровска ночью была госпитализирована пассажирка из Китая. Ее увезли в больницу из-за подозрения на коронавирус.

Об этом сообщила начальник пресс-службы аэропорта Анастасия Хаустова, передает "Сибирь.Реалии".

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По данным пресс-службы, пассажирка прилетела в Россию из Харбина. "Роспотребнадзор сейчас встречает все самолеты в аэропорту, с ночного рейса из Харбина 21 января госпитализировали одну женщину с высокой температурой, отвезли в больницу из-за подозрения на смертельный коронавирус. Вроде бы диагноз не подтвердили, но это неточная информация", - сообщили в аэропорту.

Напомним, число погибших от коронавируса в Китае, по последним данным, увеличилось до 9 человек, подтверждено 440 случаев заражения. В городе Ухань, где находится очаг вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, власти КНР проводят массовую дезинфекцию улиц.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили в конце декабря. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.