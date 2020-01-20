Врач назвала самые вредные привычки для сна
Врач-сомнолог Алена Гаврилова назвала самые вредные и опасные для сна привычки.
Их она перечислила в интервью с газетой «Вечерняя Москва».
Одной из самых вредных привычек Гаврилова назвала использование гаджетов перед сном и засыпание под телевизор.
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Так, мигающий и синий свет уменьшают уровень мелатонина. А просмотр перед сном боевиков, остросюжетных фильмов и передач заставляет организм вырабатывать гормоны стресса.
Также врач советует перед сном не переедать и отказаться от употребления кофе и чая. При этом ложиться спать голодным также не стоит. «Идеальным станет легкий, некалорийный перекус», — отметила она.
Кроме того, Гаврилова опровергла пользу интенсивных физических нагрузок, таких как поход в тренажерный зал, за несколько часов до сна. В то же время, небольшая прогулка перед сном наоборот будет полезна.
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