Врач назвала самые вредные привычки для сна

Эксперт советует перед сном не переедать и отказаться от употребления кофе и чая.

Врач-сомнолог Алена Гаврилова назвала самые вредные и опасные для сна привычки.

Их она перечислила в интервью с газетой «Вечерняя Москва».

Одной из самых вредных привычек Гаврилова назвала использование гаджетов перед сном и засыпание под телевизор.

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Так, мигающий и синий свет уменьшают уровень мелатонина. А просмотр перед сном боевиков, остросюжетных фильмов и передач заставляет организм вырабатывать гормоны стресса.

Также врач советует перед сном не переедать и отказаться от употребления кофе и чая. При этом ложиться спать голодным также не стоит. «Идеальным станет легкий, некалорийный перекус», — отметила она.

Кроме того, Гаврилова опровергла пользу интенсивных физических нагрузок, таких как поход в тренажерный зал, за несколько часов до сна. В то же время, небольшая прогулка перед сном наоборот будет полезна.

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