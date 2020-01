Обнаружена новая польза прерывистого голодания

Также эксперты объяснили, по какой схеме лучше всего голодать.

Воздержание от пищи в течении 16-18 часов в день может снизить артериальное давление, помочь в похудении и способствовать долголетию.

Об этом свидетельствует обзор исследований в The New England Journal of Medicine, передает CNN.

По словам исследователей, прерывистое голодание улучшает инсулинорезистентность. В ходе исследования выяснилось, что трое мужчин с диабетом 2 типа смогли прекратить прием инсулина после похудения от прерывистого голодания.

Один из авторов исследования говорит об эффективности двух типов голодания: ежедневное с ограниченным временем (есть 6-8 часов в день и голодать в течении 16-18 часов) и голодание 5:2 (голодать два дня в неделю, съедая не больше 500 калорий).

