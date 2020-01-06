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Обнаружена новая польза прерывистого голодания

15:57, 06 января 2020
Зарубежные новости
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Названа польза голодания / euraz.org

Об этом свидетельствует обзор исследований в The New England Journal of Medicine, передает CNN.

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По словам исследователей, прерывистое голодание улучшает инсулинорезистентность. В ходе исследования выяснилось, что трое мужчин с диабетом 2 типа смогли прекратить прием инсулина после похудения от прерывистого голодания.

Один из авторов исследования говорит об эффективности двух типов голодания: ежедневное с ограниченным временем (есть 6-8 часов в день и голодать в течении 16-18 часов) и голодание 5:2 (голодать два дня в неделю, съедая не больше 500 калорий).

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