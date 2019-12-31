Врач объяснил, как избежать отравления за новогодним столом

Также желательно аккуратно обходиться с газированными напитками и не запивать ими алкоголь.

Врач-нарколог Игорь Лазарев призвал соблюдать норму в употреблении алкоголя, не смешивать напитки и сочетать их с обильной закуской.

Алкогольное отравление в новогоднюю ночь и на следующее утро - самый распространенный недуг, рассказал врач росСМИ.

Эксперт посоветовал держаться от спиртного подальше тем, кто склонен к длительным запоям и имеет проблемы со здоровьем. Остальным стоит помнить о базовых правилах употребления спиртного.

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"Надо всегда сочетать выпивку с закуской. Жирная пища препятствует быстрому всасыванию алкоголя в кровь. Спиртные напитки лучше не смешивать. Эти нюансы связаны с тем, что везде содержатся токсические вещества. Допустим, в белых винах они одного плана, в красных — другого. Если их смешивать, то и те и другие попадают в организм и смесь усиливает токсический эффект. Второй момент — желательно аккуратно обходиться с газированными напитками и не запивать ими алкоголь. Они обеспечивают быструю доставку этанола в кровь", - считает Лазарев.

Если на утро кружится голова и сушит во рту, можно применить "народные методы", напоминает врач.

"Пейте много жидкости, чтобы устранить обезвоживание. Можно пару бутылок минералки выпить, она положительно влияет. Витамин-С можно попробовать и, обычно, если ситуации не критична, то во второй половине дня организм справляется с отравлением и самочувствие восстанавливается. Самый важный совет — не похмеляться", - предостерег нарколог.

В случае, если самочувствие не приходит в норму в течение суток, или постепенно усугубляется, Лазарев призывает незамедлительно обращаться за помощью к врачам.

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