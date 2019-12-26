Эксперты объяснили, чем опасен салат оливье

Помните, что хранить оливье нужно только в холодильнике.

Новый год уже на пороге, а это значит, что хозяйки задумались о том, что же приготовить и подать на праздничный стол. Конечно же, не обойдется без салата оливье.

О том, чем может быть опасно это уже традиционное для украинцев блюдо, расскажет УНИАН, основываясь на рекомендациях врачей.

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Так, сразу стоит подчеркнуть, что опасность оливье кроется в том, что его ингредиенты могут быстро испортиться.

Чтобы этого избежать, советуем хранить нарезанные составляющие оливье в отдельных ёмкостях, а смешивать их нужно непосредственно перед подачей на праздничный стол.

Помните, что хранить оливье нужно только в холодильнике. Кроме того, не заправляйте его майонезом, делайте это только перед подачей на стол.

Так, оливье без майонеза может храниться 12-18 часов при температуре от +2 до +6°, заправленный майонезом - 9-12 часов при температуре от -2 до +2°.

Важно! Салат оливье, который стоит на столе при комнатной температуре, должен быть съеден в течение 3 часов. Поэтому лучше подкладывать на стол небольшие порции в течение вечера.

Ранее врачи предупредили, что наваривать холодец на неделю не стоит. Лучше сварить на день-два, но быть уверенным, что вы не отравитесь. И то при условии, что вы правильно его приготовили.