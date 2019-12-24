Эксперты объяснили, чем опасен холодец

Также следует помнить, что нарезать мясо, рыбу и овощи необходимо на разных разделочных досках.

Врачи предупреждают, что наваривать холодец на неделю не стоит. Лучше сварить на день-два, но быть уверенным, что вы не отравитесь. И то при условии, что вы правильно его приготовили.

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Так как зачастую сваренное мясо хозяйка перебирает руками, а потом заливает бульоном, то руки, какие бы чистыми они не были, все равно являются источником бактерий. При попадании их в холодец они тут же начинают размножаться. И как итог, употреблять такой холодец можно не более одних суток, передает Med2.

Чтобы избежать попадания бактерий, после того, как вы переберете мясо, проварите его еще минут 10 в том же бульоне, в котором оно варилось. И уже после это разливайте блюдо по формам.

Также следует помнить, что нарезать мясо, рыбу и овощи необходимо на разных разделочных досках. Это меры предосторожности необходимы для того, чтобы из сырых продуктов не попали бактерии и палочки в те, которые не будут проходит термообработку.

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