«Отдай почку другому»: В США женщина запустила донорскую цепь, которая спасла 4 человек

Женщина отдала свою почку абсолютно неизнакомому человеку, чтобы кто-то так же пожертвовал орган для близкого ей пациента.

Еще со старших классов школы Али Шеппелл из Канзаса знала, что хочет стать донором почки. Когда в реальной жизни появилась такая возможность, ее пожертвование создало нечто, что называют «цепью трансплантации».

Как пишет Newsweek пастор с детства Шеппелл нуждался в пересадке органа. И женщина решительно вызвалась пожертвовать своим.

«Даже если можно жить с помощью диализа, это не жизнь», - сказала она.

Однако, как оказалось, пересадке органа мешала природная несовместимость между нею и пастором.

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«Я была не против стать донором. Но проблема была в том, что я не подходила. Поэтому пришлось подключить программу обмена», - пояснила Шеппелл.

Она пожертвовала одну из своих почек, зная, что орган пойдет совершенно незнакомому человеку.

«Альтруистическое донорство не привязано к конкретным людям. Существуют возможности, которые позволяют добиваться создания определенной цепи», - сказал хирург доктор Шон Кумер.

В данном случае цепь включала четырех доноров, среди которых была Шеппелл, и четырех реципиентов включительно с пастором.

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«Все проходят через всю цепь. И последний жертвует первому», - пояснил Кумер.

Каждый месяц более трех тысяч новых пациентов становятся в очередь на трансплантацию почки. В Национальном фонде почек объясняют что пациенты, чьи собственные почки отказали, могут жить, время от времени проходя процедуру диализа. Однако, те, кто все же получил донорский орган, обычно живут дольше. Впрочем, приходится принимать лекарства, противодействующие отторжению.