В России мужчина умер во время операции из-за нехватки медматериалов

Пациенту начали делать операцию, однако во время нее он умер.

В российской больнице на Камчатке умер пациент, для которого не хватило расходных материалов.

17 декабря 71-летний пациент поступил в больницу с инфарктом миокарда, ему нужна была операция. Ему не смогли помочь, потому что в больнице остался только один коронарный микропроводник, хотя для проведения операции в нормальном режиме их нужно не менее пяти, передает "Кам24".

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18 декабря в больницу доставили проводники, пациенту начали делать операцию, однако во время нее он умер.

Врач рассказал, что в июле медики направляли заявку на приобретение расходных материалов. 13 декабря они писали, что осталось всего 13 коронарных микропроводников необходимой жесткости и предупреждали, что их хватит на "три-четыре" дня.

В минздраве Камчатского края сообщили, что проведут проверку качества оказания медпомощи.

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