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В России мужчина умер во время операции из-за нехватки медматериалов

15:29, 18 декабря 2019
Зарубежные новости
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На Камчатке мужчина умер на операционном столе из-за нехватки медицинских материалов / фото УНИАН

17 декабря 71-летний пациент поступил в больницу с инфарктом миокарда, ему нужна была операция. Ему не смогли помочь, потому что в больнице остался только один коронарный микропроводник, хотя для проведения операции в нормальном режиме их нужно не менее пяти, передает "Кам24".

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18 декабря в больницу доставили проводники, пациенту начали делать операцию, однако во время нее он умер.

Врач рассказал, что в июле медики направляли заявку на приобретение расходных материалов. 13 декабря они писали, что осталось всего 13 коронарных микропроводников необходимой жесткости и предупреждали, что их хватит на "три-четыре" дня.

В минздраве Камчатского края сообщили, что проведут проверку качества оказания медпомощи.

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Теги: #смерть#Россия#больница#операция