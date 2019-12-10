Ученые узнали, что восстанавливает печень при употреблении алкоголя

Китайские ученые, возможно, подошли к созданию новых препаратов для лечения болезней печени.

Китайские ученые выяснили, какие продукты могут восстановить печень после воздействия алкоголя на этот орган.

Они провели ряд экспериментов на мышах с помощью лактобактерий - Lactobacillus rhamnosus (LGG), передает Journal of Medicinal Food.

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Эксперты решили выяснить, как влияют лактобактерии на печень, длительное время подвергавшуюся воздействию алкоголя и имеющей повреждения, приводящие к таким заболеваниям как жировая болезнь печени, стеатоз, цирроз и рак.

Группу мышей в течение восьми недель спаивали алкоголем. После периода хронического потребления алкоголя у мышей уменьшилось количество лактобактерий и бифидобактерий, повысился pH кишечника и стал наблюдаться чрезмерный рост патогенных бактерий.

Введение гранул LGG способствовало восстановлению микрофлоры кишечника, уменьшало накопление жира и снижало степень воспаления в печени. Пробиотический эффект выразился в уменьшении количества грамотрицательных и увеличении количества грамположительных бактерий в кишечнике, снижении уровня липополисахарида, подавлении выработки триглицеридов, свободных жирных кислот и малонового диальдегида в печени.

Ученые отмечают, что лактобактерии устраняют алкогольный дисбактериоз, уменьшают накопление жира в печени и ее воспаление.

Ранее врачи выяснили, что маринады, в том числе маринованные огурцы, в сочетании с алкоголем могут приводить к опасным для здоровья последствиям.