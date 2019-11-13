Ученые выяснили, как появилась пожирающая людей живьем инфекция

Такие бактерии распространены в прибрежных районах морей в регионах с умеренным климатом.

Ученые выяснили, что два штамма пожирающих плоть бактерий, которые вызывают опасное заражение мягких тканей, могут взаимодействовать друг с другом. Затем они формируют еще более смертоносную инфекцию.

Читайте такжеЖенщина "раздавила" собственный глаз полотенцем (фото)

Ранее считалось, что некротический фасциит вызывается лишь одной разновидностью бактерий, передает Phys.org.

Однако оказалось, что один из штаммов вырабатывает токсин, который разрушает мышечную ткань (некротический фасциит, или NF1), а другой штамм (некротический фасциит 2, или NF2), попадает в кровеносную систему и мигрирует в другие органы.

В ходе лабораторных исследований ни один из штаммов не вызывал серьезную инфекцию, однако их сочетание оказалось смертельно опасным.

Некротический фасциит возникает при попадании инфекции в подкожные ткани через неправильно обработанные царапины и раны. Заболевание часто приводит к отмиранию обширных участков тела, в связи с чем врачи проводят ампутации.

Ранее в США произошел второй зафиксированный в медицинской литературе случай заражения человека редкой инфекцией Thelazia gulosa – паразитом, который превращает глаза в очаг размножения червей.