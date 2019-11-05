Червь 15 лет ел мозг мужчины, пока врачи его не удалили

Когда врачи достали паразита из головы пациента, он все еще шевелился.

Хирурги достали 12-сантиментрового плоского червя из мозга мужчины во время рискованной операции. Пациент обратился к врачам из-за жалоб на потерю сознания и конвульсии.

Опасную процедуру провели в Guangdong Sanjiu Brain Hospital в городе Гуанчжоу в Китае, — пишет Daily Star. Пациент по имени Ванг Ли впервые почувствовал онемение в левой части тела в 2007 году. Со временем симптомы ухудшились. Поэтому мужчина обратился к нескольким врачам. Сначала ему поставили диагноз образования опухоли в мозгу. Но несмотря на курс лечения, его состояние все равно ухудшалось.

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Лишь в 2018 году врачи поняли, что проблемой был плоский червь. Как оказалось, паразит жил в голове Ванг Ли в течение 15 лет. Однако, врачи все равно посоветовали пройти нехирургическую терапию, потому что червь был в части мозга, которую было очень опасно оперировать.

К сожалению, паразит продолжил расти в голове мужчины и начал есть часть его мозга. Поэтому в клинике Guangdong Sanjiu Brain Hospital все же решили взяться за рискованную операцию и удалить червя.

Во время двухчасовой процедуры врачи удалили из головы пациента плоского червя вида Sparganum mansoni. Он часто встречается в пищеводах кошек и собак. У людей его обнаруживают крайне редко.

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«Операция была рискованной. Живой плоский червь двигался в мозге мужчины. Нам нужно было удалить все существо, иначе оторванные остатки могли снова вырасти», - сказал китайский врач местным СМИ.

«Это не первый такой случай. В нашей клинике в этом году мы уже лечили четырех таких пациентов. Людям стоит быть осторожными, когда они готовят лягушек, слизней и змей. Их нужно готовить очень тщательно. Также не стоит пить воду на природе без кипячения», - посоветовал он.