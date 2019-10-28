Врачи объяснили опасность ночных перекусов

Плотный ужин также влияет на качество сна.

Врачи объяснили, чем еще, кроме вреда для фигуры, опасны ночные перекусы.

Помимо болезней ротовой полости, ночные перекусы могут привести к преждевременному старению, передает Lenta.ru.

Во время сна происходит естественное восстановление и обновление клеток. Если же организм тратит все силы на переваривание плотного ужина, ресурсов на восполнение энергии и омоложение не остается.

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"Существует и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Из-за избытка глюкозы истончаются стенки сосудов. Также ночные приемы пищи могут привести к формированию атеросклеротических бляшек и тромбов", - говорится в сообщении.

Плотный ужин также влияет на качество сна. Не секрет, что после обильного приема пищи заснуть сложнее. Да и сам сон преимущественно является беспокойным, что однозначно влияет на настроение в течение всего следующего дня.

Ранее эксперты назвали продукты, ускоряющие старение. Среди них - сладости, колбасные изделия, трансжиры и молоко.