цей матеріал доступний українською

Врачи объяснили опасность ночных перекусов

20:42, 28 октября 2019
Зарубежные новости
394 0
Ночные перекусы опасны / фото pixabay.com

Помимо болезней ротовой полости, ночные перекусы могут привести к преждевременному старению, передает Lenta.ru.

Во время сна происходит естественное восстановление и  обновление клеток. Если же организм тратит все силы на переваривание плотного ужина, ресурсов на восполнение энергии и омоложение не остается. 

Читайте такжеОбнаружена неожиданная польза картофельного пюре

"Существует и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Из-за избытка глюкозы истончаются стенки сосудов. Также ночные приемы пищи могут привести к формированию атеросклеротических бляшек и тромбов", - говорится в сообщении.

Плотный ужин также влияет на качество сна. Не секрет, что после обильного приема пищи заснуть сложнее. Да и сам сон преимущественно является беспокойным, что однозначно влияет на настроение в течение всего следующего дня.

Ранее эксперты назвали продукты, ускоряющие старение. Среди них - сладости, колбасные изделия, трансжиры и молоко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #врачи