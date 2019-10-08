В России 8-летний школьник упал замертво на уроке физкультуры

Назначена медэкспертиза, будут опрошены родственники мальчика.

Восьмилетний школьник умер на глазах у одноклассников на уроке физкультуры в российской Йошкар-Оле.

Читайте такжеОбнаружен неожиданный признак скорой смерти

Об этом сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Марий Эл. Инцидент произошел в спортзале школы.

"Днем во вторник (8 октября - Ред.) мальчик упал замертво во время урока физкультуры на глазах у детей и учителя", - говорится в сообщении.

Следователи проводят проверку, на месте работает следственная группа. Назначена медэкспертиза, будут опрошены родственники мальчика.

Ранее в Британии школьница захлебнулась собственной кровью из-за грибка в легких.