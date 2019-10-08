В России 8-летний школьник упал замертво на уроке физкультуры
16:33, 08 октября 2019Зарубежные новости
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Назначена медэкспертиза, будут опрошены родственники мальчика.
Мальчик умер на месте / фото pixabay.com
Восьмилетний школьник умер на глазах у одноклассников на уроке физкультуры в российской Йошкар-Оле.
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Об этом сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Марий Эл. Инцидент произошел в спортзале школы.
"Днем во вторник (8 октября - Ред.) мальчик упал замертво во время урока физкультуры на глазах у детей и учителя", - говорится в сообщении.
Следователи проводят проверку, на месте работает следственная группа. Назначена медэкспертиза, будут опрошены родственники мальчика.
Ранее в Британии школьница захлебнулась собственной кровью из-за грибка в легких.
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