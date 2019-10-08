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В России 8-летний школьник упал замертво на уроке физкультуры

16:33, 08 октября 2019
Зарубежные новости
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Мальчик умер на месте / фото pixabay.com

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Об этом сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Марий Эл. Инцидент произошел в спортзале школы.

"Днем во вторник (8 октября - Ред.) мальчик упал замертво во время урока физкультуры на глазах у детей и учителя", - говорится в сообщении. 

Следователи проводят проверку, на месте работает следственная группа. Назначена медэкспертиза, будут опрошены родственники мальчика. 

Ранее в Британии школьница захлебнулась собственной кровью из-за грибка в легких.

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Теги: #смерть#Россия#школа