Женщина доходилась в солярий до дыры на лице (фото)

У жительницы штата Индиана на лице появилось отверстие после длительного использования солярия.

38-летняя Натали Траут из США в течение 13 лет посещала солярии, при этом не пользуясь защитой от ультрафиолетового излучения. Иногда женщина приходила в салоны красоты по нескольку раз в неделю.

И в 2016 году у нее обнаружили рак кожи на правой щеке, в результате лечения которого ей пришлось вырезать часть плоти, передает MedikForum.

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Хотя Натали посещала солярии очень долго, полученные в ходе исследования результаты касаются и тех, кто лишь недавно пристрастился к этой привычке. Они затрагивают людей всех возрастов. Всего 5 серьезных солнечных ожогов повышают опасность рака кожи на 80%.

Солярии оказывают особенно серьезное негативное воздействие, поскольку они подвергают организм ультрафиолетовым лучам. А именно чрезмерное воздействие данного типа излучения и является основной причиной рака кожи. Статистика показывает, что количество случаев злокачественной меланомы или наиболее агрессивной разновидности опухолей кожи за последние 10 лет выросло, и особенно среди молодых людей.

Это связано не только с большей популярностью путешествий, но и с востребованностью соляриев. К примеру, сегодня каждый третий американец посещает салоны для искусственного загара, несмотря на предупреждения дерматологов о том, что это очень опасно для здоровья.

Ранее сообщалось, что в Украине снизились показатели смертности из-за меланомы.