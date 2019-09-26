В Австралии последний штат отменил запрет на аборты
Последний австралийский штат декриминализировал аборты.
Как сообщает theБабель со ссылкой на ВВС.
Нижняя палата штата Новый Южный Уэльс большинством голосов отменила запрет на аборты, который действовал в течение 119 лет. Документ приняли после внесения в него около 100 правок.
Закон разрешает делать аборты на сроке до 22 недель беременности, или позже, если с этим согласны два врача. Издание отмечает, что принятию нового закона предшествовали недели жарких дебатов, которые глубоко разделили консервативное правительство штата.
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«Согласно действующему закону, женщинам и врачам грозит тюремное заключение сроком на 10 лет за аборт, и это ненормально. Новый закон — огромный шаг вперед для женщин в этом штате», — сказала одна из соавторов законопроекта, депутат от Лейбористской партии Пенни Шарп.
Отметим, в начале августа власти Новой Зеландии представили законопроект о легализации абортов.
Американские штаты один за другим принимают законодательные акты об ограничении или, как в случае с Алабамой, о полном запрете абортов. В мае общественность выступала с протестами, к которым присоединились многие знаменитости.