В Австралии последний штат отменил запрет на аборты

Закон позволяет делать аборты на сроке до 22 недель беременности или позже, если с этим согласны два врача.

Последний австралийский штат декриминализировал аборты.

Как сообщает theБабель со ссылкой на ВВС.

Нижняя палата штата Новый Южный Уэльс большинством голосов отменила запрет на аборты, который действовал в течение 119 лет. Документ приняли после внесения в него около 100 правок.

Закон разрешает делать аборты на сроке до 22 недель беременности, или позже, если с этим согласны два врача. Издание отмечает, что принятию нового закона предшествовали недели жарких дебатов, которые глубоко разделили консервативное правительство штата.

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«Согласно действующему закону, женщинам и врачам грозит тюремное заключение сроком на 10 лет за аборт, и это ненормально. Новый закон — огромный шаг вперед для женщин в этом штате», — сказала одна из соавторов законопроекта, депутат от Лейбористской партии Пенни Шарп.

Отметим, в начале августа власти Новой Зеландии представили законопроект о легализации абортов.

Американские штаты один за другим принимают законодательные акты об ограничении или, как в случае с Алабамой, о полном запрете абортов. В мае общественность выступала с протестами, к которым присоединились многие знаменитости.