Женщина лишилась обеих ног и пальцев на руках из-за инфекции в слюне собаки

Женщина вспомнила, что незадолго до начала своей болезни она кормила любимую мальтийскую болонку из рук курицей, и в какой-то момент пёс случайно прокусил палец своей хозяйки.

Женщина из Оклахомы, США, была вынуждена ампутировать свои ноги и шесть пальцев на руках после того, как заразилась смертельной инфекцией от ее собаки. Та прокусила женщине палец, когда принимала пищу с ее рук.

Об этом сообщает Daily Mail.

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В октябре 2018 года Кэти Робертс начала испытывать симптомы, похожие на грипп.

Примерно через месяц она встала, чтобы пойти, но ей было трудно двигать правой ногой, поэтому ее доставили в отделение неотложной помощи. Через несколько дней ее конечности стали черными.

Врачи сказали ей, что по ее телу распространилась инфекция крови, которую она, вероятно, подхватила из слюны своей собаки.

Робертс сказали, что из-за обширного повреждения тканей и мышц врачи будут вынуждены ампутировать ее ноги и некоторые пальцы.

Женщина вспомнила, что незадолго до начала своей болезни она кормила любимую мальтийскую болонку из рук курицей, и в какой-то момент пёс случайно прокусил палец своей хозяйки. Естественно, что женщина даже не обратила внимания на это, просто использовала крем для обеззараживания, и через несколько минут забыла про данный инцидент.

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