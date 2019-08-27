Оптимисты живут дольше пессимистов - исследование

Оптимистически настроенные мужчины жили, в среднем на 11% дольше своих ровесников с негативным взглядом на жизнь, а позитивно настроенные женщины - на 15% дольше.

Исследование показало, что имеющие радужную картину мира люди на 70% чаще доживают до 85 лет. К такому выводу пришли ученые из Бостонского университета.

Об этом пишет "МедикФорум".

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Все мы не раз слышали о том, что для кого-то стакан наполовину полон, а для кого-то наполовину пуст. Известно, что позитивное отношение к жизни добавляет больше приятных эмоций, и теперь установлено, что это отношение способствует увеличению продолжительности самой жизни. Ученые из Бостона наблюдали более чем за 70 000 женщинами в течение 10 лет, а также дополнительно ещё за 1 500 мужчин в течение 30 лет. Все добровольцы заполняли специальные вопросники, по которым можно было понять их отношение к жизни.

Выяснилось, что ярко выраженные оптимисты живут дольше пессимистов. Так, оптимистически настроенные мужчины жили, в среднем на 11% дольше своих ровесников с негативным взглядом на жизнь, а позитивно настроенные женщины - на 15% дольше. В целом, у женщин оптимисток вероятность дожить до 85 лет увеличивалась на 50%, а у мужчин - на целых 70%.

Исследователи полагают, что подобное связано со способностью позитивно настроенного человека лучше справляться со стрессом. Чем меньше уровень стресса в нашем организме, тем менее сильное и негативное воздействие он оказывает на физическое здоровье. Кроме того, оптимисты значительно лучше ставят перед собой цели и достигают их, поскольку они являются реалистичными. А это побуждает их чаще придерживаться здорового питания и режима физических нагрузок, которые также крайне необходимы для нормальной продолжительности жизни.