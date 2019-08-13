Ученые предупредили о возможном появлении новой смертоносной эпидемии

Бактерия Clostridium difficile может спровоцировать как легкую диарею, так и опасные для жизни состояния.

Международная группа ученых предупредила о возможном появлении в скором будущем новой смертоносной эпидемии.

Об этом сообщает издание Science Daily.

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По словам ученых, бактерия Clostridium difficile, вызывающая инфекционные заболевания кишечника, эволюционирует с появлением вида, который устойчив к дезинфицирующим средствам и легко распространяется. Микроорганизм может спровоцировать как легкую диарею, так и опасные для жизни состояния, например сепсис.

Исследователи проанализировали геном 906 штаммов клостридии, выделенных из человека, животных (собак, свиней и лошадей) и окружающей среды. Оказалось, что в настоящее время формируется разновидность микроорганизма, который приспособлен для выживания и роста в больничных условиях.

Бактерии формируют споры, устойчивые к воздействию внешней среды и легко передающиеся от человека к человеку. К заболеваниям часто приводит прием антибиотиков, которые уничтожают полезную микрофлору

Этот штамм присутствует в 70 процентах образцов, взятых у пациентов больниц. Он обладает мутациями, которые позволяют бактерии лучше усваивать сахар. Результаты исследования показали, что микроорганизмы активнее колонизируют кишечник мышей, рацион которых богат углеводами.

Как сообщал УНИАН, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном плане".