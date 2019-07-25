Диетолог назвала полезные и вредные продукты для завтрака

По словам диетолога, на завтрак полезно употреблять сложные углеводы, белок. Вредны: сладкие чай и кофе, булки и хлопья.

Диетолог Елена Соломатина отмечает, что употребление завтрака является своеобразной мерой защиты от развития ожирения.

"Завтракая, затем в течение дня мы съедаем гораздо меньше пищи. Получается, что общая калорийность рациона снижается", - пояснила специалист, слова которой передает MedikForum.

Также Соломатина рассказала, каким должен быть завтрак.

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Полезные продукты. Из полезных для завтрака продуктов диетолог выделила сложные углеводы, источником которых являются цельнозерновые крупы и приготовленные из них каши. Также полезен белок – в виде омлетов, сыра или творожной запеканки.

"Если сочетать углеводы и белок, это обеспечит длительное чувство сытости, предотвратит колебания сахара в крови набор лишнего веса", - констатировала Соломатина.

Вредные продукты. Диетолог посоветовала отказаться от употребления на пустой желудок сладких продуктов и напитков, таких как разнообразная выпечка, подслащенные чай и кофе, хлопья. По словам эксперта, при этом происходит резкий подъем глюкозы и выброс инсулина, после чего довольно быстро вновь возникает желание есть, а также наблюдаются усталость и снижение работоспособности.

"Также не стоит завтракать колбасой — даже в самой хорошей содержатся вредные добавки, из-за которых организм недополучает питательные вещества", - добавила диетолог.

Ранее эксперты составили перечень продуктов, которых следует избегать в моменты обострения голода.