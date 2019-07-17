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Названы симптомы, при которых следует немедленно обратиться к врачу

14:03, 17 июля 2019
Зарубежные новости
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Иллюстрация REUTERS

При этом медики выделяют несколько факторов, которые должны встревожить вас немедленно, передает ЮФ.

1. Сильная головная боль. Если боль проявляет себя так, что вы можете сравнить ее с ударом грома. Это может быть кровоизлиянием или микроинсультом.

2. Внезапная потеря слуха может иметь серьезные причины. У вас может быть опухоль слухового нерва. Потеря слуха в один момент также может быть признаком рассеянного склероза.

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3. Вздутие живота, при котором вы ощущаете боль, поднимающуюся вверх. Если боль постоянная и резкая, вызывайте скорую - это может быть язва желудка.

4. Головокружение, которое усиливается, когда вы поворачиваете голову из стороны в сторону. Это может иметь неврологическую причину.

5. Проблемы с мочеиспусканием. Когда вы выпиваете достаточно большой объем воды, но не можете сходить в туалет, стоит подумать о грыже межпозвоночных дисков или камнях в почках, которые могли перекрыть каналы.

6. Боль в спине, когда она резкая и сопровождается приступом слабости. Отдельного внимания заслуживают симптомы, которые сопровождаются невозможностью контролировать позывы в туалет. Немедленно вызывайте врачей и обращайтесь в больницу.

7. Внезапная, даже краткосрочная потеря зрения или речи. Эти симптомы очень тревожны с точки зрения инсульта.

Ранее врач объяснил "предсмертные" ощущения людей. Среди них - искаженное восприятие времени, увеличение скорости мышления, обострение чувств.

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Теги: #врачи