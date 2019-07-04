Назван день недели, когда женщины выглядят хуже всего

Происходит накопительный эффект, который сильнее всего дает себя знать к среде.

Проведенное в Великобритании исследование показало, что в среду после обеда женщины склонны выглядеть хуже всего.

По мнению ученых, в среду достигает своего пика напряжение, который женщины испытывают в связи с бурными выходными и стрессом в начале недели, передает MedikForum.

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В Великобритании в выходные дни употребляют алкоголь 46% женщин. 37% из ни потребляют спиртное в таком количестве, что с трудом работают в понедельник. В таких условиях организм испытывает стресс, который, развиваясь, достигает своего максимума в среду. Обработка токсинов алкоголя и сахара, которые были употреблены вместе со спиртным, создают повышенную нагрузку на организм, и к этому прибавляется недостаток сна в понедельник. Происходит накопительный эффект, который сильнее всего дает себя знать к среде.

Именно в этот день, говорят специалисты, уровень жизненной энергии резко падает, и в результате женщины выглядят уставшими и постаревшими.

Но чем ближе выходные, тем лучше настроение, - и вот женщины, обретя второе дыхание, снова старательно наводят лоск и стремятся выглядеть красивыми и сексуальными.

Ранее ученые из Университета штата Огайо выяснили, сколько отдыха нужно человеку, чтобы прожить нормальную, долгую жизнь.