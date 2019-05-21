Обнаружена новая польза кофе

Американские ученые рассказали о неожиданной пользе кофе.

Американские ученые выяснили, что кофе повышает подвижность мышц кишечника. Этот напиток может быть полезен для лечения послеоперационного запора или кишечной непроходимости.

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В ходе исследований крысам давали обычный кофе и без кофеина в течение трех дней. Специалисты проследили за изменениями в микробном составе фекальных масс грызунов, пишет EurekAlert!.

Оказалось, что общее количество бактерий уменьшалось. Кроме того, воздействие 1,3- и трехпроцентным раствором кофе на культуры кишечных микроорганизмов в чашках Петри также подавляло рост бактерий.

После приема кофе мышцы в нижних отделах толстого кишечника у живых крыс стали лучше сокращаться. Также напиток стимулировал реакцию мышц при непосредственном воздействии на ткани в лабораторных условиях. Кофе без кофеина оказывал похожий эффект.

Таким образом, кофе может быть полезен для лечения послеоперационного запора или кишечной непроходимости.

Ранее ученые выяснили, что чашка кофе в ежедневном меню может снизить риск развития болезней сердца и сосудов.