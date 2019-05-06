В медицинских халатах увидели угрозу здоровью
Американские ученые провели исследование и выявили, что медицинские халаты могут быть рассадниками опасных бактерий и возбудителей заболеваний.
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В ходе исследований, проведенных в 2016 году, было обнаружено, что более 50% врачебных халатов заражены бактериями, которые вызывают у людей, например, сепсис и пневмонию, пишет The New York Times.
Отмечается, что бактерии были также обнаружены на галстуках хирургов. Исследование показало, что 45% бактерий совпали с теми, которые были обнаружены в ранах их пациентов.
В качестве решения проблемы ученые предложили медикам использовать антибактериальные ткани, препятствующие росту числа бактерий, и не носить одежду и украшения ниже локтя.
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