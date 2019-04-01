Женщина родила ребенка через три месяца после смерти

56 дней спортсменка была на искусственной вентиляции легких, чтобы ребенок мог выжить в ее утробе.

Португальская 26-летняя каноистка Катарина Секейра умерла в декабре 2018 года, когда находилась на 19-й неделе беременности, а спустя 56 дней у нее родился здоровый сын.

Читайте также55-летняя бабушка родила собственную внучку

У нее случился приступ астмы, от которой она страдала с самого детства. Секейру ввели в искусственную кому и подключили к аппарату вентиляции легких, но ее состояние ухудшилось. 26 декабря врачи зафиксировали смерть ее мозга, пишет ВВС.

В течение 56 дней Секейра была на искусственной вентиляции легких, чтобы ребенок мог выжить в ее утробе. Отец и бабушка ребенка согласились на эту процедуру.

Младенец, которого назвали Сальвадором, родился здоровым, его вес - 1,7 кг.

Ранее СМИ сообщали, что в Китае женщина родила двойню от разных мужчин.