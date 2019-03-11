Названа серьезная опасность курения во время беременности

На повышение риска повлияло выкуривание даже одной сигареты в день.

Ученые из Детского исследовательского института в Сиэтле объединились вместе с Microsoft, чтобы определить, как курение во время беременности влияет на риск внезапной непредвиденной детской смерти.

Они обнаружили, что даже одна сигарета в день удваивает риск. Работа опубликована в журнале Pediatrics, пишет Naked Science.

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Анализ показал, что даже одна сигарета в день во время беременности удваивает риск внезапной непредвиденной детской смерти. Для женщин, выкуривавших от одной до 20 сигарет в день, каждая дополнительная повышала риск на 0,07.

Авторы также увидели, что избавление от курения даже непосредственно во время созревания плода снижало риск внезапной непредвиденной детской смерти. У женщин, которые сократили потребление сигарет к моменту последнего триместра, он снизился на 12 процентов. У тех же, кто смог бросить, риск понизился на 23 процента.

Это исследование стало лишь первым этапом изучения внезапной непредвиденной детской смерти.

Ранее ученые выяснили, что запрет на курение в общественных местах не только защищает пассивных курильщиков от развития рака легких, но и заметно понижает средний уровень «верхнего» артериального давления.