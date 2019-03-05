Названы преимущества лишнего веса

Исследователи не утверждают, что для здоровья лучше поддерживать избыточный вес.

Исследование команды из Центра по контролю и профилактике заболеваний США заключило неожиданное утверждение: индекс массы тела с избыточным весом от 25 до 29,9, вероятно, увеличит продолжительность жизни человека.

К этому выводу команда прошла после тщательного и углубленного анализа 97 предыдущих исследований по ожирению, охватывающих более трех миллионов взрослых участников, пишет WomanEL.

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По словам соавтора исследования Брайана Кита, за этими статистическими данными стоит ряд факторов, четко демонстрирующих, что умеренное ожирение первой степени не следует рассматривать как медицинскую проблему.

Когда организм борется с болезнью, ему требуется больше энергии для правильного излечения. Доктор Кит говорит, что энергия, запасенная в «лишних» килограммах, далеко не избыточна, когда организм испытывает сильный стресс и нуждается в его запасах.

Исследование показывает, как кожа людей с большим количеством подкожного жира может задействовать и завершить механизм коагуляционного каскада значительно быстрее, чем кожа людей с нормальным весом, а также в случае загрязнения пореза или другой раны, протекающий инфекционный процесс намного короче, иммунный ответ — более стабильный и общий — более качественный.

Исследователи не утверждают, что для здоровья лучше поддерживать избыточный вес, но их исследование направлено на то, чтобы успокоить людей с лишними килограммами.

Ранее ученые назвали самую эффективную тренировку для похудения.