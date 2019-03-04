Ученые нашли пользу для печени от употребления помидоров

Пигмент, который содержится в томатах, увеличивает количество и разнообразие полезной микрофлоры, что предотвращает чрезмерный рост некоторых бактерий, вызывающих воспаление.

Ученые Университета Тафтса заявили о том, что пигмент ликопин, который содержится в томатах, снижает риск развития жировой болезни, воспаления и рака печени.

Как сообщает zn.ua со ссылкой на MedicalXpress, открытие важно, поскольку развития от 30 до 50% рака можно избежать, если следовать правилам, которые препятствуют его появлению.

Отмечается, что пища, которую употребляет человек, способна повлиять на риск развития рака печени, легких и толстой кишки. Теперь же ученые узнали, что ликопин, который придает овощам и фруктам красный оттенок, может снизить риск развития рака печени.

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В ходе исследования ученые вводили в организм только что родившихся мышей канцероген, который способствует формированию злокачественных опухолей печени. Кроме того, грызунов кормили пищей с высоким содержанием жиров. Одна из групп мышей получала также томатный порошок. У людей эта доза порошка соответствовала бы двум-трем томатам в день или употреблению томатного соуса к пасте.

Оказалось, что ликопин увеличивал количество и разнообразие полезной микрофлоры, что предотвращало чрезмерный рост некоторых бактерий, вызывающих воспаление. При этом уменьшалась вероятность жировой болезни печени и рака, чему способствовала нездоровая диета.

Кроме того, ученые узнали, что употребление томатного порошка более эффективно, чем ликопин отдельно, поскольку в помидорах присутствуют другие полезные вещества, например, витамины Е и С, фолаты, минералы, фенольные соединения и пищевые волокна.

Как сообщал УНИАН,американские ученые обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака.