Названа самая эффективная тренировка для похудения

Интервальная тренировка представляет собой периоды высокой активности с паузами для восстановления.

При интервальных тренировках потеря веса происходит более интенсивно, нежели во время длительных умеренных нагрузок.

К такому выводу пришла научная группа из Бразилии и Великобритании на основании анализа нескольких десятков исследований, пишет EurekAlert.

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Интервальные тренировки - периоды высокой активности с паузами для восстановления. Это могут быть силовые упражнения, занятия на тренажерах, а также исключительно аэробные нагрузки - бег, ходьба, велосипед.

Ученые выяснили, что короткие периоды повышенной физической активности в сочетании с непродолжительными передышками значительно ускоряют расщепление подкожного жира.

Отмечается, что в среднем за месяц интервальные тренировки обеспечивают потерю 1,58 килограмма, в то время как длительные умеренные занятия — 1,13 килограмма.

Вместе с тем ученые предостерегают, что из-за более высоких нагрузок при интервальных тренировках увеличивается риск получения травмы, а также нагрузка на сердце.

Ранее ученые заявили, что аэробные упражнения значительнее влияют на качество мышления, чем тренировка, направленная на растяжение мышц.