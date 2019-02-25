Названа самая эффективная тренировка для похудения
При интервальных тренировках потеря веса происходит более интенсивно, нежели во время длительных умеренных нагрузок.
К такому выводу пришла научная группа из Бразилии и Великобритании на основании анализа нескольких десятков исследований, пишет EurekAlert.
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Интервальные тренировки - периоды высокой активности с паузами для восстановления. Это могут быть силовые упражнения, занятия на тренажерах, а также исключительно аэробные нагрузки - бег, ходьба, велосипед.
Ученые выяснили, что короткие периоды повышенной физической активности в сочетании с непродолжительными передышками значительно ускоряют расщепление подкожного жира.
Отмечается, что в среднем за месяц интервальные тренировки обеспечивают потерю 1,58 килограмма, в то время как длительные умеренные занятия — 1,13 килограмма.
Вместе с тем ученые предостерегают, что из-за более высоких нагрузок при интервальных тренировках увеличивается риск получения травмы, а также нагрузка на сердце.
Ранее ученые заявили, что аэробные упражнения значительнее влияют на качество мышления, чем тренировка, направленная на растяжение мышц.