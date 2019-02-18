Назван продукт, резко повышающий риск рака

Ученые рекомендуют вместо сладкого перекусывать фруктами, а сахар заменить медом.

Американские ученые обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака.

Исследователи провели эксперимент над группой мышей. Одним животным давали количество сахарозы, сопоставимое с объемом потребления во многих странах, а другие сидели на диете без сахара, пишет Food News.

Эксперты пришли к выводу, что повышение уровня сахара в крови у первой группы вызывало быстрый рост опухоли.

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Кроме того, ученые обнаружили, что кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы и столовый сахар привели к росту метастазов в легких мышей.

Ученые советуют ограничивать потребление сахара, чтобы минимизировать риск развития рака, диабета и ожирения.

Обратим ваше внимание на то, что кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы может содержаться в конфетах, мороженом, варенье, желе, соках, йогуртах, выпечке.

Ранее ученые выяснили, что сахар манноза, который применяется в качестве пищевой добавки, способен замедлить рост злокачественных опухолей и усиливать эффект химиотерапии.