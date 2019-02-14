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Ученые предсказали массовые эпидемии отравлений и инфекций

20:01, 14 февраля 2019
Зарубежные новости
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Campylobacter представляют собой патогенные виды бактерий / medicalxpress.com

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Изменение климата в сторону потепления вызовет рост числа пищевых отравлений и заражений инфекциями. А все - из-за увеличения популяций мух, являющихся переносчиками патогенных микробов, говорится в статье на MedicalXpress.

По прогнозам ученых, число насекомых в 2080 году вырастет до такой степени, что случаи желудочно-кишечных инфекций, вызванных бактериями рода Campylobacter, участятся вдвое.

Отметим, что бактерии рода Campylobacter провоцируют кампилобактериоз -  острое заболевание желудочно-кишечного тракта, которое выражается интоксикацией и может привести к септическим процессам. 

Ранее эксперты Британской ассоциации сексуального здоровья и ВИЧ обнаружили нового кандидата в супербактерии — микроорганизмы, выработавшие устойчивость к большинству известных антибиотиков, в том числе средствам «последнего резерва».

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Теги: #эпидемии#смертельные инфекции