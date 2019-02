Назван очень простой способ продлить жизнь

Активная жизнь приводит к тому, что люди чувствуют большую значимость и осмысленность жизни.

Британские ученые считают, что общение с близкими и активный образ жизни помогают замедлить старение.

Ученые Университетского колледжа Лондона пришли к выводу, что большое количество встреч с близкими и активный образ жизни помогают увеличить продолжительность жизни, сообщает АиФ, ссылаясь на Proceedings of the National Academy of Sciences.

Читайте такжеНазваны продлевающие жизнь фрукты

Во время исследования ученые наблюдали за образом жизни 7,3 тыс. мужчин в возрасте от 50 лет.

Около 73,1% людей, у которых было хорошее самочувствие, встречались с друзьями хотя бы раз в неделю, а также активно посещали спортзалы, музеи, театры и религиозные заведения.

Такая активная жизнь приводит к тому, что люди чувствуют большую значимость и осмысленность жизни, благодаря чему они продолжают чувствовать себя более здоровыми и радостными.

Ранее ученые опровергли полезность одного из методов борьбы со старением - приема витамина D в виде пищевых добавок, который принимают пожилые люди.