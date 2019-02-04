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Назван лучший способ уберечься от рака

10:19, 04 февраля 2019
Зарубежные новости
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Немецкий онколог назвал лучший способ уберечься от рака / фото naked-science.ru

Об этом сообщил глава Немецкого научно-исследовательского онкологического центра в Гейдельберге профессор Михаэль Бауманн, передает РИА Новости.

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"При разумном питании и достаточном движении вы можете противодействовать развитию рака. Около 30% всех видов рака связаны с курением", — заявил специалист.

Напомним, 4-го февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. Цель этого международного дня — повышение уровня информированности о раке как об одном из самых страшных заболеваний современного мира.

Служба информации Немецкого научно-исследовательского онкологического центра в Гейдельберге рекомендует три способа защиты от рака: здоровый образ жизни, вакцинация и раннее выявление.

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Теги: #онкология#рак#онкологические заболевания